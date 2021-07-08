

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с комиссаром Европейской комиссии по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели.

Об этом министр написал на своей странице в «Twitter».

М.Джаббаров отметил, что в ходе встречи был проведен обмен мнениями по сотрудничеству в процессе восстановления освобожденных от оккупации территорий, развитию малого и среднего бизнеса, предложенным ЕС финансовым инструментам и приоритетным сферам для инвестирования.

«Азербайджан осуществляет успешное экономическое сотрудничество с Евросоюзом», — подчеркнул министр.

Minval.az