«Шаги по взаимному сближению, прежде всего, должны предпринимать народы Азербайджана и Армении. Роль же Москвы – помогать Баку и Еревану в разрешении сложных вопросов, требующих модерирования и равноудаленного поиска вариантов разрешения, освобожденного от эмоций, исторического багажа и даже предрассудков. На мой взгляд, Москва с этой важной миссией вполне удачно справляется».

Об этом в беседе с Minval.az заявил руководитель портала PolitRUS Виталий Арьков, комментируя недавнюю передачу Баку Еревану 15 задержанных армян в обмен на карту минных полей Зангилана и Физули.

Что же касается взаимного сближения, то, по словам эксперта, по совершенно объективным причинам в этом вопросе все гораздо сложнее и многослойнее, чем хотелось бы и руководству Азербайджана и Армении, и искренне старающимся помочь Кремлю и дружественным партнерам по СНГ.

Эксперт напомнил, что три десятилетия Карабахского конфликта серьезно отразились на мировоззрении азербайджанцев и армян. Целое поколение выросло в условиях, когда сосед по региону – враг. Позиция первых во многом обоснована многолетней оккупацией земель и многими тысячами беженцев.

«Вторые же стали жертвами жесткой государственной пропаганды, основанной на искажении истории и захватнической идеологии. И это невозможно изменить в сознании людей по обе стороны границы, как и в больших национальных общинах по всему миру подписанием трехстороннего заявления 9/10 ноября 2020 года.

Хотя вне всякого сомнения, оно имеет огромное историческое значение и высока роль России в восстановлении мира в регионе, прекращение Второй Карабахской войны и спасении тысяч жизней с двух сторон, которые она могла бы еще сгубить в случае продолжения.

Что, к слову, с благодарностью отмечает руководство, политическая элита и в целом гражданское общество Азербайджана. Важно отметить: Азербайджан стремится к восстановлению добрососедских отношений с Арменией. Конечно, некорректно говорить обо всех жителях Страны огней, поскольку, как я отметил выше, невозможно мгновенно изменить сознание всего народа. Однако прогрессивная часть азербайджанского общества, в авангарде которой Ильхам и Мехрибан Алиевы, видит будущее именно в мирном сосуществовании, в выстраивании новых отношений с соседом. Радует то, что данная позиция находит поддержку у все большего числа азербайджанцев», — подчеркнул В.Арьков.

При этом наш собеседник отмечает, что в Армении же все сложнее. С одной стороны, по его словам, здесь также немало людей, нацеленных на мирное будущее и добрососедство.

«Которые трезво осознают: исполни власти Армении принятые ими решения международного сообщества и верни оккупированные азербайджанские районы вокруг т.н. «НКР», остались бы живы тысячи молодых людей. Удалось бы избежать национальной трагедии и позора, ситуация в экономике была бы несоизмеримо лучше.

С другой стороны, в целом армянское общество пребывает в шоковом состоянии, столкнувшись с жестокой реальностью осенью прошлого года. И пока не готово мириться с новой реальностью, не готово ее принять и жить в ней. Отсюда и реваншистская истерия, которую умело подогревают представители т.н. «карабахского клана», планировавшие с ее помощью вернуться во власть в результате внеочередных парламентских выборов, а сейчас нацеленные сделать это силовым способом.

Коллективный Запад в результате событий осени 2020 года заметно утратил свое влияния в регионе. Хотя в случае с Азербайджаном это началось задолго до, когда и в результате армянского лоббизма, и в отместку за сближение Баку с Москвой и Анкарой, на него оказывался сильный прессинг руками (хотя, конечно, языками) надевропейских структур, используя надуманные поводы с якобы имевшими место нарушениями демократических свобод.

Армения осенью 2020 года ожидала от Запада куда большего участия, нежели дежурные фразы из Парижа и Вашингтона про озабоченность ситуацией. И не получив ожидаемого, сильно разочаровалась в таких «партнерах».

По факту из государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ лишь Россия реально и результативно занималась и продолжает заниматься миротворчеством в Карабахском конфликте. Поэтому есть серьезные сомнения в оправданности сохранения данного формата», – резюмировал российский эксперт.

Minval.az