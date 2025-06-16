Ожидается, что Израиль задействует в Тегеране «доктрину Дахия» — стратегию войны с использованием подавляющей силы, включая удары по гражданской инфраструктуре, пишет Clash Report.

Доктрина названа в честь района Дахия в Бейруте, разрушенного в ходе войны с Ливаном в 2006 году. Её цель — нанести масштабный ущерб, чтобы отбить у противника желание продолжать бой, а также оказать давление на мирное население, чтобы оно отвернулось от боевиков.

Бывший глава Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот объяснял: если ракета запущена из деревни, вся деревня становится целью.

Эксперты считают такую стратегию нарушающей нормы международного права — принцип различения, запрет непропорциональной силы и коллективного наказания.