Все музыканты Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского были эвакуированы из Ирана в Азербайджан. Это произошло 15 июня.

Об этом написала в соцсети «Телеграм» министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Сегодня музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского пересекли границу Азербайджана. Вчера Иран по этому же маршруту покинула съемочная группа Федора Бондарчука. Все живы и здоровы!» — отметила министр.

Любимова поблагодарила дипломатов, сотрудников посольств России в Тегеране и Баку, а также властей Азербайджана и Ирана за оперативную и слаженную работу.