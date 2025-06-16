С 2010 по 2020 год число христиан выросло на 121,6 млн и достигло 2,3 млрд, но их доля в мировом населении сократилась до 28,8%, сообщает Pew Research Center.

Тем не менее такой рост несопоставим с темпами увеличения мирового населения, поэтому доля христиан за десять лет сократилась на 1,8 процентного пункта, до 28,8%.

За тот же период число мусульман увеличилось на 346,8 млн — больше, чем у всех других религий вместе взятых.

Как показывает исследование, последователей ислама по-прежнему меньше, чем христиан, однако за последние десять лет мусульмане стали самой быстрорастущей религиозной группой в мире. Вторая по темпам роста группа — люди, которые не являются последователями никакой из религий: таких уже почти 25% населения мира и их становится больше.