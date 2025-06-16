Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным, что дипломатия является единственным способ решения проблемы вокруг иранской ядерной программы.

Об этом сообщила администрация турецкого лидера по итогам прошедших переговоров.

«Президент Эрдоган заявил, что Турция с первого дня сосредоточилась на дипломатических инициативах по прекращению атак, что единственный способ решить проблемы вокруг Ирана — это дипломатия, что необходимо как можно скорее вернуться за стол переговоров», — говорится в сообщении.

«Президент Эрдоган заявил, что спираль насилия, начавшаяся с нападения Израиля на Иран, ставит под угрозу безопасность всего региона, что беззаконная позиция правительства Нетаньяху представляет собой явную угрозу международной системе и что регион не может допустить новой войны», — говорится в сообщении.

Эрдоган, как отмечается в сообщении его канцелярии, подчеркнул важность того, чтобы нападения Израиля на Иран «не отвлекали внимание от геноцида в Газе», и заявил о «высокой вероятности попыток Израиля поставить регион перед свершившимся фактом».