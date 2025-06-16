Наступил очередной день вооруженного противостояния Ирана и Израиля. Стороны обмениваются ударами: Иран бьет баллистическими ракетами и беспилотниками, а Израиль наносит авиаудары и устаивает диверсии.

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Американские самолёты-дозаправщики массово покидают базы в США — предположительно для участия в боевых действиях между Ираном и Израилем, сообщает Military Watch.

09:10 Армия Израиля сообщила об ударах по командным центрам в Иране, принадлежащим силам «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

09:00 Ранним утром Иран начал новый этап операции «Правдивое обещание», выпустив около 100 ракет по территории Израиля. Сирены воздушной тревоги прозвучали по всей стране. Основные удары пришлись на Тель-Авив и Хайфу — там зафиксированы разрушения и пострадавшие. В Хайфе одна из ракет попала в электростанцию, что вызвало перебои в энергоснабжении. В центральных районах страны отмечаются масштабные отключения электричества. Часть ракет достигла целей, несмотря на работу израильской ПВО. В СМИ публикуются кадры разрушений и клубов дыма.

По предварительным данным, погибли три человека, почти 50 получили ранения. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб.

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что продолжит операции против Израиля до его полного уничтожения.

Тем временем Минздрав Ирана сообщил, что с начала израильской операции «Народ как лев» были госпитализированы 1481 человек. Из них 1277 остаются в больницах, более 90% — гражданские лица. 522 пострадавших выписаны, 224 — скончались.