Эрдоган предложил посредничество в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем и возобновлении переговоров по ядерной программе. Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает TRT Haber.

«Президент Эрдоган заявил, что провел ряд контактов с зарубежными лидерами по поводу конфликта между Израилем и Ираном и что Турция готова выступить в роли посредника для скорейшего прекращения конфликта и возвращения к переговорам по ядерной программе», — говорится в сообщении телеканала.

Эрдоган отметил, что «Турция придает большое значение поддержанию мира и стабильности в регионе».

Президенты Турции и Ирана до этого разговаривали по телефону 14 июня.