Тегеран не ставит перед собой цели создать ядерное оружие, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Его слова приводит пресс-служба главы правительства исламской республики.

Ранее итальянский МИД заявил со ссылкой на данные израильской разведки, что Тегеран мог создать за шесть месяцев 10 ядерных бомб.

«Иран, опираясь на фетву верховного лидера, никогда не стремился к обладанию ядерным оружием​​​», — подчеркнул Пезешкиан Макрону.

Он добавил, что Иран всегда был готов с помощью переговоров обсуждать ядерную программу. Глава правительства исламской республики обвинил Израиль во лжи и желании посеять хаос на Ближнем Востоке.

Ранее Макрон сообщал в соцсети X, что в беседе с Пезешкианом призвал Иран вернуться за стол переговоров по ядерной программе.