Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта должен расследовать инцидент, произошедший накануне в Агдамском районе, в результате которого был ранен старший азербайджанкий прапорщик, заявил в интервью Minval.az руководитель Центра политических исследований (ЦПИ) «Атлас» Эльхан Шахиноглу.

По его мнению, можно было понять, если данный инцидент произошел бы на армяно-азербайджанской границе, так как демаркационные работы на госгранице не проведены до конца, армянская сторона продолжает предъявлять претензии официальному Баку, и потому на границе фиксируются различные инциденты.

«Однако данный инцидент произошел в карабахской зоне. А ведь мы победили в этой войне, вывели армянские подразделения со своей территории. В этом случае, что происходит? И кто именно открыл огонь на поражение? Тем более, что там размещен миротворческий контингент России», — добавил Э.Шахиноглу.

Как считает эксперт, огонь открыли армянские сепаратисты, и в этом случае выходит, что российские миротворцы не в состоянии их контролировать. Либо, при самом худшем варианте развития случившегося, огонь на поражение в сторону азербайджанцев мог открыть один из российских миротворцев.

«В любом случае, данный инцидент должен быть серьезно расследован со стороны Центра. К тому же, и турецкая сторона вправе потребовать отчета от российской стороны в этом вопросе. Кстати, давно уже у нас не было информации о деятельности этого Центра, а ведь деятельность данного Центра заключается именно в пресечении подобных инцидентов», — отметил Э.Шахиноглу, добавив, что если данный инцидент не будет расследован, и Минобороны России продолжит утверждать, мол, «ничего не случилось», то официальный Баку должен задуматься о том, как самостоятельно обезоружить рассредоточенные в Карабахе незаконные военные формирования.

«Если этого не произойдет, то ситуация может еще более усугубиться, так как на агдамском направлении продолжаются строительно-восстановительные работы. И в этом случае, может создаться реальная угроза для жизни наших строителей, а также возвращающихся к родным очагам вынужденных переселенцев. Один раз мы уже прошли через это, и не хотим, чтобы все это повторилось вновь. Сепаратизм в Карабахе начался с того, что армяне стали вооружаться, начали обстреливать азербайджанцев, а потом оккупировали наши земли. И если мы не хотим пережить повтора всех этих печальных событий, мы должны разоружить армянских сепаратистов. Минуло восемь месяцев со дня ввода российских миротворцев, однако Россия не спешит предпринимать шаги в этом направлении. Тем не менее, остается открытым главный вопрос: если вы контролируете данную территорию, и в вашем подчинении находятся подразделения Вооруженных сил, в этом случае, почему вы не разоружаете сепаратистов? Выходит, что у вас есть какие-то другие планы? К примеру, вчера в социальных сетях распространили очень любопытный видеоролик: два армянина едут в машине в Лачинском районе, один другому говорит, что хочет съехать отсюда, но им не позволяют этого сделать российские солдаты. Мол, «куда вы хотите переехать? И если все переедете отсюда, Азербайджан может потребовать от России вывода МС»», — сообщил наш собеседник.

По словам Э.Шахиноглу, в Москве прекрасно осознают, что по прошествии пяти лет со дня подписания трехстороннего соглашения, официальный Баку может заявить, что не нуждается в услугах подобных «миротворцев». И поэтому они намерены удерживать армян в Карабахе.

Какие силы могут стоять за подобной провокацией – т.н «карабахский клан», либо пропашиняновские силы, либо еще кто-либо? Отвечая на этот вопрос, политолог отметил, что «если следовать логике, то пропашиняновские силы вряд ли заинтересованы в подобной провокации, так как Пашинян ранее одержал победу в ходе проведенных в Армении внеочередных парламентских выборов и сейчас формирует новое правительство». Сегодня, напомнил, он Пашинян посетит Россию и проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Эксперт напомнил, что в Армении есть представители военной элиты, связанные с «карабахским кланом», которые Пашинян не в силах проконтролировать.

«Вероятнее всего, они могут пойти на подобную провокацию. Хотя Пашинян может заявить, что, мол, я тут не при чем, инцидент произошел в Карабахе, и я не отвечаю за действия карабахских армян. И мы не можем потребовать принятия мер со стороны Армении. Это можно сделать только в том случае, если инцидент произошел бы на армяно-азербайджанской границе. В данном случае, инцидент произошел в Карабахе, на нашей территории, которую в настоящее время контролирует Россия. Однако выходит, что Россия либо специально этого не делает, или же не просто в силах проконтролировать.

Но и это не должно нас волновать. Мы должны потребовать от России, от Совместного российско-турецкого центра провести серьезное расследование, а результаты предоставить нам, так как в дальнейшем подобный инцидент может повториться, и даже может приобрести постоянный характер. Чтобы этого всего не произошло, мы должны потребовать от Москвы разоружения сепаратистов в Карабахе. Тем временем в Минобороны России нам заявляют, что никакого инцидента не было, мол, «все у них под контролем», хотя у нас на руках есть доказательство того, что обстрел действительно был. Мы все видели фото трактора, на котором видны свежие отметины от пуль, ранен наш военнослужащий. А это говорит о том, что к данному инциденту могут быть причастны и российские военнослужащие», — резюмировал Э.Шахиноглу.

Бахтияр Сафаров

Minval.az