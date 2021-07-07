Российских миротворцев размещать на границе Азербайджана и Армении не планируется. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты попросили отреагировать представителя Кремля на публикации армянских СМИ о том, что лидеры двух стран на встрече якобы могут рассмотреть варианты размещения российских миротворцев на границе Армении и подписать соответствующий документ.

«Это сообщение не соответствует действительности. Подписание каких-либо документов не планируется», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию (цитата по ТАСС).

Minval.az