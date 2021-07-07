Всякий раз, когда звучит одно только слово «инвалид» наши сограждане – добрые и милосердные – тянут пальцы к мочкам ушей, произнося с причмокиванием «кыш-кыш». Не дай Бог, дескать. И, учитывая тот факт, что от инвалидности (как, впрочем, и от многого другого) человек не может быть застрахован, то проживая в Азербайджане, так и хочется уточнить: да, в нашей стране реально НЕ ДАЙ БОГ БЫТЬ ИНВАЛИДОМ. Почему? Да потому что на этом жизнь заканчивается, и начинается печальное существование: борьба за каждый прожитый день, поиски хлеба насущного, изоляция и тяжелая затяжная депрессия – от безнадежности и непонимания общества, от цинизма и равнодушия государственных ведомств, которые – согласно логике – обязаны реагировать на нужды людские. Но обо всем — по порядку.

Листая новостные сайты, мы частенько видим радужные «шоколадные» новости, вышедшие из–под услужливого пера сотрудников пресс-служб. Читаешь и нарадоваться не можешь, как же все у нас хорошо! Аж сердце прыгает в груди! Но когда начинаешь говорить с представителями самой уязвимой и незащищенной прослойки общества, понимаешь – насколько все эти пресс-релизы далеки от реальной жизни, в которой все на самом деле по-другому, и пишется эта жизнь отнюдь не радужными красками. Хотя, с другой стороны, это смотря где родиться. Давайте рассматривать, сравнивать и делать выводы.

Сколько наработал – столько заработал

Практически все государства мира делают ставку не на пособия по инвалидности, а на трудоустройство и социальный подход к людям с ограниченными возможностями.

Прекрасный пример – Литва, постсоветское пространство, умудрившееся сохранить систему европейских ценностей. Довольно интересная система выплаты пособий инвалидам сложилась в этой стране. Рассчитывать на их получение могут только люди, утратившие трудоспособность не менее чем на 45 процентов. Все они получают базовую пенсию в размере 115 евро, а размер остальной доплаты зависит от трудового стажа. Государство предлагает таким людям выгодные скидки на использование общественного транспорта. Дополнительные отпускные недели, снижение налогов и специальные субсидии на жилье. Кроме того, инвалидам любой группы полагается помощь в виде человеческого фактора, а именно социальных работников, закрепленных за каждой семьей, в которой имеются инвалиды, обеспечивающих не только бытовой уход, но и оказывающими медицинскую помощь. Зарплату эти работники получают от государства.

А что у нас в стране? Социальные работники дважды в неделю оказывают одиноким пожилым (старше 70-ти лет) гражданам и инвалидам (лежачим) помощь по уборке квартиры, покупке необходимых продуктов, промышленных и хозяйственных товаров. То есть получается, что лежачему больному памперс нужно менять только дважды в неделю? И кормить только дважды в неделю? Ужасный парадокс, который вот уже много лет никто не может объяснить.

Работа – волк для азербайджанского инвалида

В 2017 году вступили в силу поправки в закон «О трудовых пенсиях», предусматривающие комплексные изменения в системе определения прав и размеров трудовых пенсий. Эти изменения коснулись и назначения трудовых пенсий за инвалидность.

Пенсия за инвалидность как один из видов государственного социального обеспечения назначается в зависимости от накопленной на индивидуальном счету инвалида суммы.

Инвалидам I группы, если у них есть 5 лет страхового стажа до 30 лет плюс 4 месяца за каждый год после 30 лет трудовая пенсия будет назначена в обязательном порядке, и если накопленная на их индивидуальном счету сумма страховых взносов недостаточна для минимального ее размера, то уровень пенсионного пособия будет доведен до 110 манатов, так как инвалиды этой категории лишены возможности работать.

Поскольку инвалиды II и III групп имеют возможность работать, то те из них, кто имеет указанный страховой стаж, будут получать пенсию при наличии у них достаточного капитала на личном счету для минимального размера пенсии. В случае отсутствия требуемого размера пенсионного капитала они будут получать социальное пособие или продолжат работать и таким образом накапливать достаточную сумму для назначения пенсии.

Да они и рады бы работать, наши трудоспособные инвалиды, ведь на нищенские пособия навряд ли можно прожить, эти пособия не покрывают при сегодняшних ценах даже самый минимальный размер потребительской корзины. Да и само положение унизительной бедности усугубляет состояние здоровья. А ведь на самом деле в нашем законодательстве есть пункты, определяющие право на работу инвалидов в организациях (1 инвалид на 25 сотрудников). Иначе – ежемесячный штраф работодателю размером в три минимальные зарплаты. Но босы компаний предпочитают платить штраф, но инвалидов на работу не берут.

Попытка борьбы ни к чему не приводит

В 2018 году Милли меджлис принял поправки в законопроект “О правах лиц с инвалидностью, состоящий из 8 глав и 40 статей.

В ходе обсуждения этого законопроекта депутаты подчеркивали, что штрафы – не действенная мера против нерадивых работодателей, не устраивающих на работу людей с ограниченными возможностями. А если штрафы – не метод, то лучший вариант – заинтересовать. Как? Освободить от налогов, к примеру.

Но судя по всему, эта идея так и не была внедрена в практику, так как положение инвалидов, желающих работать, по-прежнему аховое.

Само по себе понятие РАБОТАЮЩИЕ ИНВАЛИДЫ для нашей страны – редкость. Хотя, с другой стороны, чтобы мнение не было однобоким, нельзя не отметить того факта, что они все же есть.

Но стоит отметить, что устройство на работу для инвалидов Азербайджана – печальный анекдот из серии «Фантастика на 2-м этаже». Мало кто может позволить себе такую роскошь. Особенно это касается инвалидов по зрению. До февраля 2019 года инвалидам по зрению давали возможность хотя бы заниматься педагогической деятельностью. Но с февраля 2019 года был введен запрет и на это. И причина данного запрета до сих пор не разъяснена. В службе Занятости разводят руками, дескать, введение моратория на проведение проверок субъектов предпринимательства связывает руки, и контроль за соблюдением трудоустройства инвалидов не может совершаться.

Но тут, как говорится, бабушка надвое сказала: хочешь, чтобы все было по закону – ищи возможности, не хочешь – ищи причину для «отмазки». А страдают от этого люди самой уязвимой и незащищенной прослойки нашего общества. Так или иначе, распоряжение президента о том, чтобы предпринимателя не проверяли и не беспокоили – отнюдь не повод развязывать руки этому самому предпринимателю для нарушения остальных законов страны. В конце-концов, если госслужбы проверяют по определенному факту, то эти действия – согласно человеческой логике — никак не могут считаться противозаконными и саботирующими распоряжение главы государства, который имел ввиду совсем другое. Но госчиновники восприняли это распоряжение по-своему, оправдав тем самым пословицу о том, что услужливый дурак опаснее врага.

Да, в стране принимаются законы, в СМИ пишут о заботе государства в отношении инвалидов, но где все это? Отмечу, что мы говорим не о законах, принимаемых в стране (они, как правило, идеальны), а подходе госчиновников к этим законам.

9 кругов ВТЭКа

Пример отношения к инвалидам – перед глазами. С учетом того, что в стране в данный момент идет переаттестация и перепроверка критериев инвалидности, очень кстати отметить, что все происходит по принципу «через пень-колоду», а именно с учетом ликвидации по стране всех ВТЭКов (почему-то), госчиновники решили оставить только один, расположенный около офтальмологического Центра Зарифы Алиевой в Баку.

Здание, в котором размещен единственный в стране ВТЭК небольшое и соответственно оно не может вместить в себя инвалидов, проживающих не только в столице, но и в регионах. Люди с проблемным здоровьем вынуждены приезжать из самых отдаленных мест, чтобы пройти переаттестацию. Те инвалиды, что проходят сегодня через этот ад (иначе не назовешь) сталкиваются с жуткими ляпами из серии «нарочно не придумаешь». У каждого инвалида была группа, согласно которой он получал пенсии и пособия, но вдруг совершенно неожиданно чиновники Минтруда и соцзащиты решили срочно пересмотреть положения. В результате многие инвалиды, получившие II группу, были внесены в III группу, что означает не только потерю в деньгах, но и возможность получать бесплатные препараты. Какие именно заболевания госчиновники решили перекинуть в III группу и почему – никому неизвестно. Список этих заболеваний невозможно найти, его никому не дают. Информации никакой. Остается открытым вопрос: почему? Официальной версии нет, но мнения и предположения все же имеются.

Член правления общественной организации «Родительское сообщество «Əl -ələ», участник Карабахской войны, инвалид II группы Ахмед Рахманов считает, что такая рокировка происходит не просто так: через год критерии инвалидности в стране будут изменены, и многие будут лишены инвалидности и, соответственно, пенсии, из-за «незначительной утраты трудоспособности». Остается открытым вопрос: почему общественность не была предупреждена о переменах? Почему не было проведено никаких просветительских работ в этом плане, людей просто поставили перед фактом, и безалаберность эта сегодня является причиной нервотрепки сотен тысяч лиц инвалидов, вынужденных в такую жару приезжать во ВТЭК и ругаться с медперсоналом, внезапно требующим «дополнительных исследований» для выявления группы инвалидности.

— Как такое может быть вообще? У нас был случай недавно с двумя детьми-аутистами с абсолютно идентичным диагнозом. Брату дали третью группу, сестре – вторую, хотя у обоих детей была третья группа! Для чего все это делается? Хотят снизить нагрузку на бюджет? Вы знаете, что во ВТЭКе представители Минтруда выходят к инвалидам и в наглую говорят: да, мы меняем положение. А кто из вас недоволен, тот имеет право подавать в суд. Как вы себе это представляете? Людям ничего не объяснили, никого не предупредили о грядущих серьезных переменах, и теперь предлагают подавать в суд, и кому! Людям со слабым здоровьем! Скажите, хоть кто-нибудь из них в состоянии тягаться с Министерством? Раньше, года три назад, была определенная «форма 88», утвержденная в 2016 году, и все врачи согласно этой форме составляли список заболеваний, согласно которым выдавалась та или иная степень инвалидности. Что происходит сейчас? Врач пишет диагноз, а во ВТЭКе принимают другое решение, по другим меркам. Врач пишет, что нужны дополнительные исследования? Хорошо, приведу пример. У нас есть один инвалид со скобами в позвоночнике. Его с целью «дополнительного исследования» направили на МРТ, а эту процедуру ему делать нельзя. Спросили у врача: как быть? И знаете, что ответил врач? Дословно: ну, пусть каким-то другим образом обследуется. А как? И в результате инвалиду этому отказали во ВТЭКе из-за того, что он не прошел процедуру, которая была ему изначально запрещена! Врачи заполняют форму по старому принципу, отправляют в комиссию ВТЭКа, где им отвечают, что надо по другим меркам измерять критерии инвалидности. Но как именно – не говорят! Врачи не проходят никакой переаттестации, ни каких курсов в связи с этими изменениями. Именно поэтому так много отказов.

Пару лет назад были внесены изменения в закон об инвалидности. Во времена СССР существовала книга «По трудовой экспертизе», в которой были четко определены все виды и категории инвалидности, все группы и подгруппы. Все было обозначено конкретно. Сегодня же чиновники решили проводить переаттестацию по процентному соотношению. А как они будут выявлять это процентное соотношение? К примеру, у человека нет ступни, нет ноги до колена, или нет ноги по верхнюю треть бедра – как ни крути, он искалечен, у него нет возможности нормально передвигаться, ему все равно придется жить с протезом. И что теперь? Будут по процентам утраченной конечности давать группу инвалидности? Лучше бы сотрудники этого ведомства помогали бы нашим инвалидам трудоустраиваться, чтобы люди могли хоть как-то выживать.

Сотрудник Minval.az связался в представителями Минтруда и соцзащиты населения, которые дали блиц–интервью изданию, и ответы министерства сильно отличались от реальной действительности.

— С недaвнего времени началась переаттестация инвалидов, людям меняют группы, причем для всех это решeние — неожиданность. Многие инвалиды жалуются на нарушения во ВТЭКе, мнения врачей расходятся с мнением комиссии ВТЭК. Опрошенные нами инвалиды утверждают, что чиновники Минтруда предлагают им в случае несогласия подавать в суд. Как вы это прокомментируете?

— При отсутствии необратимых случаев (ампутация конечностей, неизлечимые тяжелые заболевания и др.) инвалидность устанавливается на определенный срок (5 лет). Каждый, кому назначена инвалидность со сроком на переосвидетельствование, прекрасно понимает, что его инвалидность должна быть повторно обследована по окончании периода инвалидности. Поэтому называть повторное переосвидетельствование для продления инвалидности «неожиданным решением» некорректно. В документе, подтверждающем инвалидность на определенный срок, указывается, когда истекает срок инвалидности. Если по окончании периода инвалидности человек все еще наблюдает признаки инвалидности и желает продлить ее срок, гражданину следует обследоваться, обратившись в медицинские учреждения в соответствии с законом. При наличии оснований для освидетельствования инвалидности, медицинское учреждение вводит направление о продлении срока инвалидности (форма 88) в электронную систему Министерства труда и социальной защиты населения.

Экспертная служба Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения оценивает инвалидность человека на основании информации в направлении, т.е. без контакта с человеком (Процедура установления инвалидности показана в этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=3nteQjf8dw4). Таким образом, медицинская информация в направлении является основанием для назначения или отказа о назначении инвалидности.

В случае, если информация в направлении неполная или же есть недочеты, оно отправляется обратно в медицинское учреждение для переоформления. В законодательстве («Положение о критериях определения инвалидности и ограничений по состоянию здоровья») четко указано в каких случаях назначается инвалидность, и установление инвалидности по направлениям проводится в соответствии с этими критериями.

— Почему не было никакой информационной подготовки населения?

— Информирование общественности о процедуре установления инвалидности, в каких случаях проводится повторное назначение инвалидности и т.д. проводится на регулярной основе. Информация, постеры по этим темам распространяются каждую неделю, даются интервью по телевидению и радио, транслируются информационные видео-ролики. Министерство труда и социальной защиты населения и Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве делятся множеством материалов на эту тему на своих страницах в социальных сетях.

Однако хочу повторить, что каждый человек, которому была назначена инвалидность со сроком на переосведетельствование, хорошо осведомлен и должен знать, что его инвалидность должна быть повторно обследована в конце периода инвалидности.

— Почему закрыты все филиалы ВТЭК в стране, а есть только в Баку? Чтобы зарегистрировать инвалидность, люди едут из самых отдаленных районов в Баку — в такую жару, да еще и в пандемию. Как вы это прокомментируете?

— Сама постановка такого вопроса в первую очередь говорит о неинформированности о процедуре установления инвалидности. Во-первых, сегодня во всех регионах страны действуют медико-социальные экспертные комиссии (ВТЭК), поэтому говорить о закрытии бюро медико-социальной экспертизы в регионах неверно. Однако следует еще раз отметить, что установление инвалидности в регионах проводится не на основании визуальных осмотров бюро медико-социальной экспертизы, а на основании направлений (Форма-88), введенных медицинскими учреждениями в электронную систему Министерства Труда и Социальной Защиты Населения. То есть человек, проживающий в любой части страны, сначала обращается в медицинское учреждение для оценки инвалидности, затем медицинское учреждение вводит информацию о нем в электронную систему, и на основе этого направления анализируется состояние здоровья человека и принимается решение о назначении или отказе в назначении инвалидности.

Визуальный осмотр со стороны Государственного Агентства Медико-Социальной Експертизы и Реабилитации не распространяется на всех лиц, у которых проводится установление инвалидности.

Визуальный осмотр проводится только в случаях, когда необходимо уточнить некоторые моменты, связанные со степенью дисфункции, отраженной в направлении, при обнаружении несоответствий в документах медико-социальной экспертизы.

Яна Мадатова

Minval.az