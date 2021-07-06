За исключением трагедий, поезда редко волнуют международные СМИ. Но когда новая железнодорожная ветка может создать одну из величайших угроз для Америки в регионе, который в настоящее время для нее закрыт, это должно измениться. Особенно когда на пороге власти у этой страны стоит новое жесткое руководство. Об этом, как передает Minval.az, пишет отставной полковник сухопутных войск США Уэс Мартин в материале для The National Interest.

Как полагает автор, избранный президент Ирана Ибрагим Раиси будет наименее надежным из своих недавних предшественников. Но, несмотря на то, что Иран оказался под жесткими санкциями и находится в изоляции, ее новому руководству скоро может быть брошен «спасательный круг» на Южном Кавказе. Как это ни странно, продолжает автор, непреднамеренно этот круг может бросить Армения, и с возобновлением влияния на Ереван Вашингтон должен предотвратить это «любой ценой».

«Осенью прошлого года Азербайджан и Армения вели войну из-за региона под названием Нагорный Карабах. Результатом стало возвращение международно признанных земель Азербайджану, которые были оккупированы с тех пор, как два народа вступили в войну после распада СССР. Еще одним следствием их соглашения о прекращении огня стало открытие транзитных маршрутов между странами и внутри них. Это очень важно как для Армении, так и для Азербайджана. 30-летняя оккупация превратила Армению в изолированное и зависимое от России государство.

Для Баку это будет означать открытие транзитной линии, проходящей через южную границу Армении с Ираном, которая соединит Азербайджан с Нахчываном. Однако до недавнего времени премьер-министр Армении Никол Пашинян — в разгар выборов, проводящихся на фоне кризиса в постконфликтный период — говорил, что никогда не поддержит открытие Нахчыванского коридора, несмотря на его упоминание в соглашении о прекращении огня.

Мало кто осознает, что к югу от границы, через Иран, может быть проложена альтернативная железнодорожная линия, которая повторяет линию, предусмотренную в соглашении о прекращении огня. Это ослабило бы позиции Армении в переговорах по процессу постконфликтного восстановления; так что здесь необходима осторожность», – пишет автор.

Восстановление прямого сообщения имеет большое символическое значение для азербайджанцев и поэтому занимает важное место в любых геостратегических расчетах, продолжает эксперт, и напоминает: путешествие в Нахчыван (или выезд из него) в настоящее время влечет за собой длительный обход через Иран по плохим дорогам или же доставку грузов через Грузию и Турцию в анклав. До сих пор наиболее логичным было запустить коридор там, где он был раньше; и с разрешением армяно-азербайджанского конфликта это представлялось возможным.

«Но этот расчет меняется из-за непримиримости Армении. В некоторых кругах в Баку это приводит к рассмотрению альтернативного маршрута через Иран. Это не только исключит Армению из будущей региональной экономики, но и вернет Тегерану новое влияние там, где ему недавно его недоставало.

Конфликт прошлой осенью в регионе, который, по мнению Тегерана, является частью его владений, застал врасплох руководство страны. Россия и Турция, в союзе соответственно с Арменией и Азербайджаном, стали ключевыми внешними посредниками. Придя в себя, Тегеран совершил поездку по региону после войны, чтобы восстановить свое влияние.

Восстановление связи между регионами, находившееся долгое время в тупике из-за споров, является ключом к процветанию на Южном Кавказе. Передача критически важной роли в этой инфраструктуре злоумышленнику, который будет препятствовать по своему желанию — или, по крайней мере, угрожать — дает им неоправданное влияние. Для режима, который, как известно, действует против рациональных экономических стимулов, это не сулит ничего хорошего. Но если это единственный возможный вариант для Азербайджана, Баку пойдет на него.

Южный Кавказ расположен вдоль так называемого Среднего грузового коридора между Азиатско-Тихоокеанским регионом и Европой. Инфраструктура по обе стороны континентов уже готова к задействованию. Последний фрагмент мозаики – коридор Азербайджан – Нахчыван, пройдет ли он через Армению или Иран. Если он пройдет через Иран, то он предоставит Тегерану еще больше рычагов влияния и интеграции в мировую экономику. Вот почему Америка должна убедить Армению сделать шаг вперед – ради собственного экономического будущего и региональной безопасности.

Теоретически Пашиняна не стоит слишком много убеждать: коридор в конце концов в интересах самой Армении. Несмотря на поражение в конфликте, он расхваливал открытие региональных коммуникаций как возможность для развития. Будем надеяться, что его предыдущее отрицание Нахчыванского коридора имело целью смягчить предвыборные атаки со стороны оппозиции. И теперь, после того, как его победа на выборах обеспечена, у него теперь есть мандат на очевидные уступки для будущего блага Армении», – резюмирует эксперт.

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