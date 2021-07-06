

«В результате обсуждений, проведенных между азербайджанской стороной и Управлением Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ), достигнута договоренность о реализации миссии ПРООН на территории нашей страны, затронутые конфликтом».

Об этом сообщила начальник управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

Она отметила, что Азербайджан, руководствуясь принципами международного права, в том числе принципом государственного суверенитета, готов принимать международные гуманитарные миссии на своей территории:

«В этой связи мы ожидаем от организации предоставления конкретной информации об осуществлении миссии УВКБ на наших освобожденных территориях. Еще раз подчеркиваем, что Азербайджан готов принять миссию УВКБ на основе принципов международного права».

Minval.az