

Главное управление по борьбе с организованной преступностью поступила оперативная информация о выращивании в больших количествах растений, содержащих наркотические вещества в теплицах, расположенных в поселке Маштага Сабунчинского района.

Об этом сообщили пресс-службе МВД.

Согласно сообщению, территория сразу была взята под наблюдение.

В ходе проведенных операций Главным управлением было конфисковано 12 056 кустов конопли весом 15 700 килограммов, а также 164 килограмма марихуаны и конопли.

В связи с выявленными фактами возбуждено уголовное дело по различным статьям Уголовного кодекса.

Продолжаются необходимые следственные и оперативные мероприятия по уголовным делам.



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