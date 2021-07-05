

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию принимает меры по обеспечению прозрачности, объективности и повышению качества предоставляемых услуг в сфере оценки инвалидности.

Как сообщили в Агентстве, в течение первых шести месяцев 2021 года Агентство провело внутренние проверки в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBIB, обладающих правом выдачи направления на проведение медико-социальной экспертизы.

В результате главный врач городской поликлиники № 3 г. Сумгайыт, директоры Центральной больницы Физулинского, Билясуварского и Агджабединского районов и 12 членов врачебных консультативных комиссий Городской поликлиники № 19 по г. Баку и Объединенной городской больницы №26 освобождены от занимаемых должностей по причине допущения серьезных нарушений при исполнении своих обязанностей, нарушений закона во время определения степени инвалидности.

Minval.az