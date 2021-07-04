

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива с иронией заявил в Telegram, что президента Украины Владимира Зеленского «украли и подменили на двойника».

«Президент Зеленский не настоящий, Зеленского украли и подменили на двойника. А вот видео и доказательства настоящего Зеленского, за которого мы голосовали и который куда-то пропал!» — написал Кива.

К своему посту он приложил видеоролик, на котором будущий украинский лидер рассуждает об отношениях между украинцами и русскими.

«Россия и Украина, мы действительно братские народы. Я знаю миллионы, тысячи людей, которые живут в России, — замечательные люди. Мы одного цвета, у нас одинаковая кровь, мы все друг друга понимаем независимо от языка», — говорит на видео Зеленский.



Minval.az