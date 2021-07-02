Появление новых штаммов коронавируса – одна из главных проблем, созданных COVID-19, считает член Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Солтан Мамедов.

По его словам, несмотря на успешное осуществление программы вакцинации в Азербайджане, наличие «дельта» штамма в соседних странах, примерно в 100 странах мира показывает неизбежность появления этого штамма в других странах и в Азербайджане.

«Мы уже готовимся к этому. В Азербайджане имеется опыт оказания стационарных услуг и осуществления профилактических мероприятий. Вакцинация – самый верный профилактический шаг в этом направлении. В отличие от ряда развитых стран, в Азербайджане населению предлагается выбор вакцин. По последним данным ВОЗ и производителей вакцин, «Sinovac» и «Pfizer» эффективны именно против «дельта» штамма. Это позволит защитить население от нового штамма. Но новый штамм очень заразен, быстро распространяется среди населения. Мы еще не достигли желаемого уровня коллективного иммунитета, идем к этому. Надеемся, что к осени большинство населения будет вакцинировано. Проводятся исследования в связи со сроком действия вакцины, и Азербайджан внимательно следит за ходом этих исследований», — сказал он в интервью АПА.

Minval.az