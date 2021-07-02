Экологи бьют тревогу. В пробах воды, которые были взяты в реке Охчучай, протекающей по территории Армении и Азербайджана, было обнаружено большое количество тяжелых металлов — в частности, меди, молибдена, железа, цинка, хрома и марганца. Специалисты уверены — воду загрязняют заводы в Армении. Об этом пишет российское издание «Лента.ру»:

«Около 70 процентов поверхностных водных ресурсов Азербайджана формируется за счет трансграничных водных потоков в соседних странах, — говорит заведующий отделом международного сотрудничества Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана Эмин Гарабаглы. — Трансграничная река Охчучай постоянно подвергается загрязнению на территории Армении. Река Охчучай, чрезмерно загрязняемая отходами горнодобывающей промышленности Кафана и Гаджарана, буквально играет роль коллектора промышленных отходов. По причине того, что воды сбрасываются непосредственно в реку, без очистки, а уровень загрязнения во много раз превышает норму, ее водные ресурсы на территории страны считаются непригодными».

Если учесть, что Охчучай впадает в реку Араз — вторую по величине реку Южного Кавказа, ее загрязнение также напрямую влияет на качество водных ресурсов Араза, которая является самым крупным правым притоком Куры, а также трансграничной с Арменией рекой и играет большую роль в орошении посевных площадей в Азербайджане. Но из-за ухудшения качества воды ее использование для хозяйственных и сельскохозяйственных нужд может привести к негативным последствиям.

В пробах воды, взятых из Охчучая в январе-июне 2021 года, выявлено высокое содержание тяжелых металлов — в частности меди, молибдена, марганца, железа, цинка и хрома. Согласно мониторинговым отчетам МЭПР, содержание медно-молибденового соединения в реке превышало норму в два раза, железа — в четыре раза, никеля — в семь раз; цвет реки периодически менялся из-за загрязнения.

В результате проведенных мониторингов в разное время содержание тяжелых металлов в реке превышало норму во много раз все сезоны года. Так, например, 9 января содержание никеля превышало норму в 7,1 раза, 28 января — в 5,7 раза. 14 июня содержание железа в образце воды, взятом из трансграничного источника, превышала норму в 2,2 раза, в образце воды, взятом в городе Зангилан, железо превышало норму в 1,5 раза, марганец — в 1,1 раза.

В ходе визуального мониторинга, проведенного 7 марта 2021 года в части реки Охчучай в селах Зангиланского района Шайыфлы и Джахангирбейли, наблюдалась массовая гибель 227 речных форелей и 330 ширбитов, занесенных в Красную книгу Азербайджанской Республики. «Анализ проб воды из реки и донных отложений был проведен по заказу МЭПР в аккредитованной на международном уровне и сертифицированной германской лаборатории SGS (на основании договора с ООО Societe General de Survelliance Azeri Ltd), — говорит Эмин Гарабаглы. — Было установлено, что концентрация опасных веществ в пробах осадка во много раз превышает норму, а уровень загрязнения реки является критическим».

Без договора

«Загрязнение речной воды тяжелыми металлами и солями происходит за счет сточных вод, образующихся в результате деятельности добывающих и перерабатывающих предприятий и сбрасываемых непосредственно в речной бассейн. Расположение в Сюникской области, у истока реки Охчучай, одного из крупнейших горнодобывающих предприятий Армении говорит о загрязнении за счет этих источников, — отмечает информационно-аналитический портал Minval.az. — Выбросы Каджаранским медно-молибденовым заводом и Кафанским рудоперерабатывающим заводом в Армении (…) не только уничтожают речную фауну, экосистему, но и чрезвычайно опасны для здоровья человека».

Ситуация усугубляется еще и тем, что Армения не присоединилась к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. Этот международный документ, принятый в 1992 году в Хельсинки, служит специальным механизмом для усиления национальных мер и международного сотрудничества, направленных на достижение экологически безопасного управления и защиты трансграничных поверхностных и подземных вод.

Но Армения имеет обязательства по Хельсинкским правилам от 1966 года и Берлинским правилам от 2004 года об использовании вод международных рек, по резолюции Генассамблеи ООН о трансграничных водах, по резолюции ПАСЕ о трансграничных водных бассейнах в Европе и другим международным документам. Кроме того, на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2016 году была принята специальная резолюция «Преднамеренное лишение воды жителей приграничных регионов Азербайджана». Согласно этим документам, право на использование воды важно для жизни и здоровья. Беспрепятственный доступ к воде является основным правом, источником жизни, имеет стратегическое значение для каждого государства. Межгосударственные границы не могут ограничивать пользование водой.

Чьи заводы

Основным акционером «Зангезурского медно-молибденового комбината», эксплуатирующего Каджаранский рудник, является немецкая компания Cronimet Holding. Капанский горно-обогатительный комбинат также входит в число крупнейших налогоплательщиков Армении. Предприятие разрабатывает Шаумянское золото-полиметаллическое месторождение и производит концентраты с содержанием золота и серебра. После ряда перепродаж с 2019 года он стал частью британской компании Chaarat Gold International Limited со штаб-квартирой в Лондоне и теперь называется Chaarat Kap.

Еще в ноябре 2018 года Никол Пашинян в должности исполняющего обязанности премьер-министра Армении встретился с председателем совета директоров немецкой компании Cronimet Mining Гюнтером Пиларским. Тогда Пашинян отметил, что правительство поощряет продолжительное привлечение иностранных инвестиций в экономику Армении и внедрение передовой культуры управления. А главное, подчеркнул важность соблюдения работающими в горнодобывающей отрасли Армении предприятиями экологических и рабочих стандартов. Пиларский, в свою очередь, согласился с важностью этих процедур и добавил, что Cronimet постоянно работает над повышением эффективности их деятельности. Однако пробы воды, взятые из реки Охчучай, свидетельствуют об обратном.

В 2017 году армянскими специалистами Национального института образовательных технологий Министерства образования и науки Армении в сотрудничестве с российскими специалистами Сибирского отделения Российской академии наук в Институте географии им.Сочавы была проведена оценка экологического состояния водных объектов, расположенных в пределах горнодобывающих районов Сюникской области. Оценка качества воды проводилась в соответствии с методологией Рамочной директивы ЕС.

Проверка показала, что из-за поступления вместе с запасами поверхностных и подземных вод, а также со сточными водами, с территории действующего рудника загрязняющих веществ, сброшенных Зангезурским медно-молибденовым комбинатом в реку, вниз по городу Каджаран качество воды ухудшилось. Потенциал самоочищения и самовосстановления реки Охчучай снижается из-за высокого содержания в ней тяжелых металлов и увеличения забора воды комбинатом. В исследовании говорится, что уровень загрязнения тяжелыми металлами сохраняется ниже по течению. Значительное содержание сульфат-ионов, калия и натрия приводит к снижению качества воды до уровня III и IV.

Признание того факта, что эти два предприятия, действующие в Сюникской области Армении, действительно игнорируют мировые экологические стандарты, подчеркивается в отчетах государственных органов Армении, а также в сообщениях армянских экологических активистов, опубликованных в СМИ.

Министерство охраны природы Армении на основе проверок с 10 сентября 2018 года по 22 января 2019 года в Каджаранском медно-молибденовом месторождении пришло к заключению о том, что компания на протяжении нескольких лет работала без разрешений на выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. Более того, 18,55 гектара земель общин Арцваник, Чапни и Севакар были покрыты хвостохранилищами. Очистное оборудование компании с 21 апреля 2017 года до конца проверки отсутствовало или находилось в неудовлетворительном состоянии, в результате чего в атмосферу было выброшено 159,97 тонны вредной пыли. Инспекция выявила и ряд других нарушений, в том числе по линии природоохранных выплат. Таким образом, как писал армянский информационно-аналитический центр VERELQ, в результате хозяйственной деятельности компании ущерб экологии составил 382,4 миллиона драмов (свыше 56 миллионов рублей).

Устранил ли комбинат все нарушения, доподлинно неизвестно, но в октябре 2019 года пресс-служба МЧС Армении сообщила, что токсичные отходы Каджаранского медно-молибденового комбината из-за повреждения хвостохранилища просочились в реку Вохчи.

Против загрязнения Арменией водных ресурсов выступил и Иран. Как заявил в начале этой неделе на мероприятии, приуроченном к 50-летию ввода в эксплуатацию Аразской и Миль-Муганской плотин и заполнения водой водохранилища «Гыз галасы», министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан, его ведомство из года в год прилагает все больше усилий для пресечения загрязнения Араза. По его словам, если количество силикатов, которые Армения спускает в эту реку, будет превышать норму, то это нанесет серьезный удар по экологической ситуации на северных территориях Ирана. «Однако шагов Армении для пресечения сброса в Араз отходов пока недостаточно. Иран, Азербайджан, Турция и Армения планируют провести четырехстороннюю встречу по предотвращению загрязнения реки Араз», — заявил Ардаканиан. Эта встреча может в скором времени состояться в Иране.

Minval.az