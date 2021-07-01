Я невиновен. Об этом заявил третий президент Армении Серж Саргсян после того, как в суде была зачитана заключительная часть обвинительного заключения.

Судья поинтересовался, принимает ли Серж Саргсян предъявленное обвинение.

«Я слышал прокурора. Обвинение полностью сфабриковано, оно утверждено в рамках выполнения прокуратурой политического заказа», — заявил Серж Саргсян, слова которого приводит армянский интернет-сайт news.am.

На уточняющий вопрос судьи, признает ли он себя виновным, Серж Саргсян подчеркнул: «Я невиновен».

Minval.az