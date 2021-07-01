Владимир Зеленский прокомментировал заявление Владимира Путина, данное на «Прямой линии». Путин сказал, что русские и украинцы – один народ.

«Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии», – сказал Зеленский агентству «Интерфакс-Украина».

По словам президента Украины, если бы русские и украинцы были бы одним народом, то «в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развевался бы желто-голубой флаг».

На «Прямой линии» Владимиру Путину задали вопрос о том, почему Россия не включила Украину в список недружественных стран наряду с США и Чехией? Путин ответил, что не считает, что украинский народ – недружественный нам народ. «Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз – я считаю, что украинцы и русские – это вообще один народ», – сказал Путин.

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