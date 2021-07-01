Предварительное следствие по уголовному делу о разглашении государственной тайны завершено, бывший высокопоставленный военный, привлеченный в качестве обвиняемого – бывший начальник Службы военного контроля Минобороны РА Мовсес Акопян. Он отметил, что ничего не может сказать по делу.

М. Акопян подтвердил, что дело касается его послевоенной пресс-конференции, во время которой он коснулся хода войны, нахождения Никола Пашиняна и его супруги Анны Акопян в командном штабе.

На вопрос, на его взгляд, в его заявлениях были моменты, содержащие государственную тайну, Акопян ответил отрицательно.

На уточняющий вопрос, видит ли он в этом деле политический контекст, поскольку все его обвинения были адресованы действующей власти, Николу Пашиняну, Мовсес Акопян ответил, что он не политический деятель, чтобы усматривать в этом политическую подоплеку.

«Дело направлено прокуратуру. Если вызовут в суд, я пойду», — добавил бывший начальник Службы военного контроля Минобороны РА. Его слова приводит армянский интернет-портал Tert.am.

Акопян также добавил, что в его отношении была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Minval.az