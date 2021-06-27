

В египетской провинции Сохаг мужчина, всю жизнь получавший пособия и жаловавшийся на отсутствие денег, оставили после своей смерти семье почти полтора миллиона долларов. О деньгах на банковском счету родственники узнали через месяц после кончины 63-летнего Салаха М., сообщает РЕН ТВ со ссылкой на издание Gulf Today.

Отмечается, что после смерти мужчины семье пришло сообщение от банка о наличии суммы в 22 миллиона египетских фунтов (более 1,4 миллионов долларов) на счету. Сын не поверил в это и потерял сознание. По словам молодого человека, его отец никогда не брал в долг и «ни разу не зашел в банк».

Жители деревни уверены, что мужчина разбогател, когда около 30 лет назад ездил на подработку в одно из государств Персидского залива.

«Он вернулся в Египет десять лет назад и постоянно жаловался на бедность, даже получал пособия от государства и от благотворителей», — заявил один из жителей.

Семье уже поступило несколько предложений от желающих жениться на дочке миллионера.

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