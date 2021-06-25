

Президент США Джо Байден назначит Джессику Стерн специальным посланником по продвижению прав ЛГБТ-лиц. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома, передает CNN.

Стерн в настоящее время является исполнительным директором международной организации «Прямое действие», которая занимается защитой прав ЛГБТ-сообщества как в США, так и за рубежом.

Она станет вторым человеком, назначенным на эту должность. С 2015 по 2017 год в администрации Барака Обамы спецпосланником по правам ЛГБТ-сообщества был Рэнди Берри. В годы правления Дональда Трампа эта должность пустовала.

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