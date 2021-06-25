

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции в Белом доме 24 июня несколько раз говорил шепотом. Видео с мероприятия на своем Youtube-канале разместило издание New York Post.

Во время речи американский лидер склонялся над кафедрой в Восточном зале Белого дома и шептал собравшимся представителям СМИ.

Так, политик сделал это в первый раз, когда его спросили об экономической помощи семьям.

«Я поручил выделить помощь на $1,9 трлн. Им по почте будут приходить чеки, которые пригодятся для ухода за детьми», — шепнул Байден репортеру PBS Ямиче Алсиндор.

Позже глава Белого дома вновь зашептал, когда была затронута тема защиты окружающей среды.

«Я написал законопроект об окружающей среде. Почему бы мне не быть за это?» — сказал он.

Запись пресс-конференции распространилась в интернете и породила хештег «Жуткий Джо» (Creepy Joe). Тренд подхватили некоторые республиканские политики. Они усомнились в психической адекватности президента и сравнили его с персонажами фильмов ужасов.



Minval.az