

Власти Филиппин устроили «публичную казнь» люксовых автомобилей. Об этом сообщает НТВ.

Согласно материалу, более 20 конфискованных спорткаров были уничтожены под ударами ковша экскаватора. Среди них были редкие машины, выпущенные тиражом в несколько сотен экземпляров.

По информации издания, ранее на Филиппинах конфискованные автомобили продавали на аукционах, однако позднее выяснилось, что в торгах участвовали, в основном, криминальные авторитеты, и власти запретили подобные мероприятия.

Известно, что инициатором уничтожения спорткаров стал президент Филиппин Родриго Дутерте. Ранее глава государства объявил кампанию по борьбе с наркомафией, в ходе которой без суда были убиты несколько тысяч человек, замешанных в наркоторговле или подозреваемых в этом преступлении. Помимо этого, Дутерте грозил кастрировать всех полицейских покрывающих наркоторговлю.

Тремя годами ранее Родриго Дутерте приказал раздавить бульдозером более 60 конфискованных контрабандных автомобилей на сумму около четырех миллионов долларов в филиппинской провинции Кагаян. Среди них были машины люксовых производителей — Lamborghini, Porsche, Mercedes Benz, а также мотоцикл Harley Davidson.

Minval.az