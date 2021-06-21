

Власти США в конце июня впервые вывесят флаг в поддержку сексуальных меньшинств над зданием Госдепартамента в Вашингтоне. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник в ходе видеоконференции, организованной Атлантическим советом.

Ему был задан вопрос о том, приветствует ли американское внешнеполитическое ведомство демонстрацию символики ЛГБТ-сообщества на зданиях диппредставительств страны за рубежом. «Мой ответ — да. Мы наделили наших послов по всему миру соответствующими полномочиями», — указал Блинкен. При этом он отметил, что соответствующие меры принимаются «с учетом положения дел и ситуации в той или иной стране».

«Сегодня я также впервые хотел бы объявить о том, что позднее в текущем месяце мы вывесим на здании Госдепартамента флаг прогресса (вариация на тему радужного флага ЛГБТ, содержащая также черный, коричневый, розовый, голубой и белый цвета в поддержку цветного населения и трансгендеров — прим. ТАСС) «, — подчеркнул госсекретарь США. По его словам, полотнище будет развеваться над зданием внешнеполитического ведомства США с 26 по 28 июня.

Minval.az