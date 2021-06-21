И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в понедельник, выступая в предвыборном штабе партии «Гражданский договор», выразил благодарность российскому руководству — президенту РФ Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину за поддержку, оказанную Армении, передает ТАСС.

«Я выражаю благодарность Российской Федерации президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину за ту поддержку, которую он оказал в этой ситуации Армении и армянскому народу», — сказал Пашинян.

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