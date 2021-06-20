Штаб блока «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна пока не комментирует первые данные ЦИК республики об итогах выборов в Нацсобрание.

«Сегодня не комментируем, ждем официальных и более подробных данных ЦИК», — сообщил представитель штаба. Неофициально он добавил, что первые данные поступили с малочисленных и удаленных избирательных участков, где у и. о. премьера Никола Пашиняна более сильные позиции. По оценке штаба оппозиции, после подсчета итогов в городских округах картина может измениться.

«У нас расчет на городские округа, особенно Ереван», — сообщил РИА Новости представитель штаба.

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