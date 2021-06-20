Участники избирательного процесса представили в полицию 141 сигнал тревоги и заявление. Об этом заявил замначальника полиции Армении Ара Фиданян, представляя итоги работы оперативного штаба полиции. Его слова приводит «Спутник».

Со стороны кандидатов, их доверенных лиц, членов избиркомов, полицейских, избирателей и наблюдателей в оперативный штаб было подано 141 заявление, из которых признаки преступления содержали 47: три из них — в Ереване, остальные — в областях. 4 из них касались препятствования свободному волеизъявлению граждан, 3 – насилия на участке или перед ним, 6 — нарушения тайны голосования, 1 – подкупа, 1 — невыполнения обязанностей председателя комиссии, 25 – повторного голосования или голосования за других.

Еще 87 сигналов тревоги были получены по круглосуточной горячей линии, один касался пропаганды в день тишины, 4 — подкупа, 3 — голосования по принуждению, 35 – технических вопросов на участках.

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