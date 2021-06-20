Российские врачи систематически подменяют препараты для иммунизации населения от коронавирусной инфекции нового типа, сообщает «Новая газета»

Издание выявило несколько случаев в разных регионах России, где пациенты давали согласие на вакцинацию одним препаратом, а получали — другой, разработанную новосибирским центром «Вектор» «Эпиваккорону».

В большинстве выявленных изданием случаев пациентам тайно вкалывали этот препарат, когда они были уверены, что получат «Спутник V» или третью российскую вакцину — «КовиВак» разработки научного центра имени Чумакова. В случаях, когда иммунизированные начинали не соглашаться с подменой, им заявляли, что речь идёт о врачебной ошибке или о том, что между препаратами нет никакой разницы.

В действительности, только разработчики «Спутника» опубликовали данные о своей вакцине в международном рецензируемом издании, данные об эффективности двух других препаратов только собираются разработчиками. «Эпиваккорона» зарегистрирована только в России и Туркмении, а участники её клинических испытаний жалуются, что не могут обнаружить у себя антитела в независимых лабораториях.

Minval.az