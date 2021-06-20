Избирательные участки в Армении за редким исключением закрылись в 20:00. Время, отведенное для голосования, истекло. Вход избирателей на участки запрещен.
Совсем скоро начнется процесс подсчета голосов, отмечает «Спутник».
Избирательные участки в Армении за редким исключением закрылись в 20:00. Время, отведенное для голосования, истекло. Вход избирателей на участки запрещен.
Совсем скоро начнется процесс подсчета голосов, отмечает «Спутник».
Дата: 2021/06/20 20:10
Раздел: Бывший СССР
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