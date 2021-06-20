В отдел полиции Масиса поступили оперативные данные о том, что для обеспечения голосов в поддержку одного из блоков, участвующих во внеочередных выборах в Национальное собрание двое жителей села Норамарг, достигнув предварительной договоренности, раздавали и продолжают раздавать среди населения села избирательные взятки в виде денег.

В сообщении полиции говорится, что в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейских были получены данные о том, что указанные лица раздавали среди населения села Норамарг деньги в размере от 15000 до 20000 драмов для обеспечения голосов за один из блоков.

В рамках уголовного дела, возбужденного по данному факту, указанные лица были подвергнуты приводу. Один из них задержан. Обстоятельства выясняются. Следствие продолжается, уточняет армянский интернет-портал news.am.

Minval.az