Попытка вынести с избирательного участка бюллетень была зафиксирована в городе Абовяне, ее пресекла полиция. Об этом сообщает в своем Facebook советник генерального прокурора Армении Гор Абрамян.

По его словам, попытку вынести бюллетень зафиксировал один из избирателей. Возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 154 Уголовного кодекса Армении, осуществляются необходимые действия, в рамках которых будут выяснены все обстоятельства, включая возможное участие в преступной схеме других лиц. Данная статья УК касается нарушения тайны голосования, в частности принуждения избирателя к демонстрации результатов голосования, проверки проголосованных бюллетеней в целях выявления результатов голосования.

Гор Абрамян подчеркнул, что ни одно из нарушений не останется безнаказанным.

Minval.az