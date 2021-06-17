

Лидер блока «Честь имею» и бывший глава Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян высказался о возможном признании Крыма после прихода политической силы к власти. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Политик отметил важность соблюдения принципа международного права по самоопределению народов и сравнил вопрос по статусу Крыма с «ситуацией в Карабахе».

«Да, народ Крыма самоопределился, больше 95 процентов населения Крыма высказалось за соединение с Россией. Кто мы такие, чтобы не признавать выбор народа Крыма?» — сказал Ванецян.

Minval.az