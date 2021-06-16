Существование Никола Пашиняна оскорбляет наш разум. Об этом заявил представитель блока «Армения», лидер партии «Возрождающаяся Армения», бывший губернатор Сюника Ваге Акопян на митинге блока в Гюмри.

«Лидер зла, потеряв остатки адекватности, говорит о звездах. В его представлении, вероятно, звезды только на бутылке коньяка. Или разглагольствует о страхе. Человек, выходящий на улицу в сопровождении 2 тысяч полицейских. 9 ноября спрятался так, что найти не могли. В Горисе заслышал звук беспилотника, так драпал, что охрана не поспевала.

Перефразируя цитату из «Крестного отца», скажу – Никол, твое существование оскорбляет наш разум!», — заявил Акопян. Его слова приводит армянский интернет-портал news.am.

Minval.az