Армении нужно иметь собственную беспилотную авиацию и средства РЭБ. Об этом заявил второй президент Армении, лидер блока «Армения», кандидат в премьер-министры РА Роберт Кочарян, отвечая на вопрос о том, какие вооружения будут в приоритете.

«Разговор, скорее, надо вести с нашими специалистами. Вы знаете, в этой войне ведь самой проблемной составляющей, где мы проиграли, были беспилотники. Значит, нужно иметь собственную беспилотную авиацию и, может быть, даже в большем приоритете – средства борьбы с беспилотной авиацией. Это средства РЭБ. Наша ПВО оказалась не совсем готовой к такой ситуации. Это тоже вина этих властей. Потому что они за три года пересмотрели план приобретения вооружений и пересмотрели не в пользу систем борьбы с беспилотной авиацией, купили самолеты без боекомплектов, купили совершенно непригодные для современных беспилотников системы из Иордании, по-моему, или откуда-то. Но я думаю, что здесь есть и очень большая коррупционная составляющая. Здесь интересные обстоятельства, я думаю, раскроются после этих выборов», — заявил Кочарян, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.

Minval.az