

Заседание Совета сотрудничества Азербайджан-Турция состоится в ближайшие месяцы в Турции, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«В ходе сегодняшней встречи с президентом Ильхамом Алиевым мы вновь детально обсудили двусторонние отношения. Заседание Совета сотрудничества высокого уровня состоится в ближайшие месяцы в Турции», — сказал Эрдоган в Шуше по итогам переговоров с президентом Ильхамом Алиевым.

По его словам, за последние годы Баку и Анкара осуществили серьезные шаги для увеличения объема взаимной торговли.

«Мы шаг за шагом движемся к цели по доведению товарооборота в 2023 году до $15 млрд», — цитирует Эрдогана «Интерфакс».

Азербайджано-турецкий товарооборот в 2019 году составил $4,5 млрд. В 2020 году товарооборот снизился до $4,2 млрд из-за влияния коронавирусной инфекции COVID-19.

Minval.az