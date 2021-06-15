Переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, проведенные на полях саммита НАТО, прошли в хорошей атмосфере. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в понедельник, выступая на пресс-конференции по итогам встречи и завершившегося саммита, пишет ТАСС.

«Эти переговоры прошли у нас в миролюбивой атмосфере», — подчеркнул французский лидер. В то же время, имея в виду прежние оскорбительные высказывания Эрдогана в свой адрес и возникшую полемику, он отметил, что на нынешних переговорах «никаких извинений не было сделано и никакая сторона их и не требовала». «Но было проявлено четкое стремление возобновить [нормальную] работу», — заявил Макрон.

Он особо подчеркнул при этом, что «последние месяцы были отмечены более спокойными публичными заявлениями» сторон. «И я выражаю в этой связи свое удовлетворение», — сказал Макрон. «В ходе переговоров оба мы констатировали, что необходимо, исходя из наших коллективных целей, приложить все силы к тому, чтобы обеспечить совместную работу», — сказал он.

Макрон сообщил, что в ходе переговоров «сделал целый ряд уточнений по темам, которые могли бы в противном случае быть искажены и использовались бы как повод для атак». «В первую очередь это касается вопроса ислама. «Я четко заявил президенту Эрдогану, что политика Франции отнюдь не заключается в том, чтобы вести нападки на какую-либо религию», — сказал он.

«Много миллионов наших сограждан являются верующими мусульманами, ежедневно практикуют эту религию», — отметил французский лидер. «Хочу подчеркнуть в этой связи, что эта сфера не касается французского государств и все, чего оно требует от мусульман, — это строго соблюдать законы и правила Французской Республики», — сказал Макрон.

«С одной стороны, правительство Франции и французский народ борются против всех форм терроризма, включая исламистский терроризм. И с другой — Франция усиливает свою политику, направленную против экстремистских групп, которые искажают и используют в своих целях религию с тем, чтобы подтолкнуть тем самым ряд граждан нарушать законы <…>», — в то же время отметил он.

«Считаю, что все эти сделанные Эрдогану уточнения были необходимы для того, чтобы избежать упрощенческого подхода, который уже привел к возникновению целой эскалации инцидентов и протестов [против Франции]. Причем не только во Турции, но и в целом ряде других регионов, где ислам является ведущей религией. Причем все это было использовано в своих целях целым рядом государств, которые отнюдь не являются друзьями Франции», — заметил французский президент.

«Президент Эрдоган с пониманием воспринял все эти разъяснения с моей стороны и дал понять, что для него важны как безопасность Франции, так и сплоченность ее населения». «При этом я ему напомнил, что для Франции является важной целью уважать все религии», — сказал Макрон.

«Это тот путь, на котором мы можем создать линии сотрудничества [с Турцией] и полезных действий. Поэтому очень важно обеспечить продвижение по нему», — отметил в заключение французский президент.

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