По нашей информации, в течение 1-2 месяцев несколько сотен человек были награждены полицейским оружием.

Об этом на встрече с журналистами 14 июня заявил член Комитета по контролю над выборами, председатель общественной организации «Гражданское сознание» Нарек Самсонян.

Он добавил, что еще несколько десятков человек получили разрешения на ношение гладкоствольного ружья, хотя для этого они должны быть членами Охотничьего союза как минимум 5 лет. «Мы отправили запрос в Полицию, однако есть подозрения, что в ответе, если он будет, нам могут солгать. Если данная информация соответствует действительности даже на 10%, то начальник Полиции Армении должен ответить за это, так как он должен осознавать, к чему это может привести», — заметил Самсонян, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.

Глава НПО добавил, что установлены более 200 громкоговорителей для проведения митингов на местах. «То есть это делается для организации возможных столкновений в разных местах города. С учетом роста уровня ненависти в период агитации Никола Пашиняна, который понимает, что он проиграет выборы второму президенту Роберту Кочаряну, это может свидетельствовать о том, что ожидается что-то нехорошее. Непонятно, для чего победителю с 21 по 24 июня проводить перманентные митинги. Это дает основание полагать, что он готовится узурпировать власть. Мы пытаемся предотвратить это. Предупреждаем, что если хотя бы часть из всего этого является истиной, то это преступление»,- подчеркнул он.

Самсонян выразил сомнения, что эти факты будут зафиксированы наблюдательной миссией БДИПЧ/ОБСЕ, которая не регистрирует нарушения, допускаемые правящей силой, что является беспрецедентным явлением.

Minval.az