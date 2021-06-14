Армянские власти передавали карты минных полей через миротворческий контингент РФ.

Об этом заявил в понедельник и.о. премьер-министра республики Никол Пашинян на митинге в городе Арташате Араратской области.

«Некоторые оппозиционные деятели и СМИ заявляют, что мы держали в тайне от РФ наличие карт минных полей. Это полнейший абсурд, потому что до этого сколько карт маленьких минных полей мы передавали Азербайджану, делали это исключительно через наших российских коллег — миротворцев РФ», — сказал он (цитата по ТАСС).

Minval.az