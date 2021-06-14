Президент США Джо Байден точно знает чего ожидать от российского коллеги Владимира Путина на предстоящей встрече — у него за плечами 50 лет подготовки к этому моменту, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.

Байден после саммита G7 в британском Корнуолле отправился в Брюссель, где 14 июня пройдёт саммит НАТО. 16 июня в Женеве Байден встретится с Путиным.

«Он (Байден) знает точно, чего ожидать. По его мнению, эта встреча не про доверие и дружбу, а о том, чтобы разобраться, где мы можем найти точки соприкосновения. Быть прямолинейными и точными в тех сферах, где у нас есть беспокойства», — сказала Псаки на брифинге в самолете по пути из Британии в Брюссель.

Его расшифровку распространила пресс-служба Белого дома.

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