У пациентов с корнавирусной инфекцией изменились основные симптомы заболевания. Об этом соообщает Mirror со ссылкой на исследование Королевского колледжа Лондона.

Ученые считают, что новые штаммы коронавируса, в частности, дельта-вариант (так называемый «индийский штамм»), изменили клиническую картину COVID-19. Теперь наиболее частыми симптомами, на которые жалуются пациенты, стали головная боль, насморк и боль в горле.

В то же время британская национальная служба здравоохранения по-прежнему в качестве наиболее характерных признаков коронавирусной инфекции перечисляет лихорадку, постоянный кашель и потерю вкуса и обоняния.

Британские ученые получили новые данные благодаря приложению ZOE, позволяющему отслеживать симптомы коронавирусной инфекции, отмечает РБК. Сильный кашель в начале пандемии был наиболее распространенным признаком болезни — он наблюдался у 46% зараженных. Но с начала мая статистика меняется в пользу головных болей и насморка.

Профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор указал, что теперь COVID-19 все больше похож на обычную простуду. Сильнее всего это проявляется у молодых пациентов, переносящих заболевание в легкой форме.

По его словам, головная боль сейчас вышла на первое место среди симптомов COVID-19. На втором месте боль в горле, следом идут насморк и лихорадка. Кашель сейчас только на пятом месте по распространенности. А потеря обоняния теперь не входит даже в десятку самых частых признаков болезни.

В связи с этим Спектор посоветовал всем, кто считает, что простудился, сделать тест на коронавирус. «Люди этого не осознают, и могут подумать, что у них какая-то сезонная простуда. Они продолжают ходить на вечеринки и могут распространять коронавирус», — сказал эксперт.

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