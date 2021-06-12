И.о. премьера Армении Никол Пашинян оговорился, назвав Сергея Лаврова сначала президентом, потом премьером России.

Оговорка была допущена во время выступления на предвыборном митинге в Гехаркуникской области, когда Пашинян рассказывал об освобождении 15 армянских военных из Азербайджана и передаче Баку карты минных полей.

«Когда президент…премьер-министр России Сергей Лавров прибыл в Ереван и за день до этого сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с призывом об информации о минных полях…», — сказал Пашинян, не заметив ошибки.

Стоявшие позади и.о. министра территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян и супруга Пашиняна Анна Акобян не смогли удержать улыбки.

Пашинян поблагодарил за возвращение военных руководство США, грузинских и европейских партнеров. Особую благодарность он выразил президенту России Владимиру Путину, главе МИД России Сергею Лаврову, министру обороны РФ Сергею Шойгу, командующему миротворческим контингентом в Карабахе генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову за усилия по возвращению ранее нескольких групп пленных.

Minval.az