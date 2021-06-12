Новости о передаче Азербайджану Арменией карт минных полей в Агдаме еще долго останутся в центре внимания экспертного сообщества. Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева разыграл действительно «гроссмейстерскую» партию.

Наша страна получила карты 97 тысяч мин в Агдамском районе, что существенно и многократно облегчит работу саперов по разминированию. Баку добился и важного перераспределения сил на дипломатическом фронте. Вопреки планам Армении сконцентрировать внимание на «вопросе военнопленных», Азербайджану удалось настоять здесь на своем — Армении переданы 15 военнослужащих, не виновных в совершении тяжких преступлений против Азербайджана. Но при этом в вопрос получения карт минных полей от Армении усилиями нашей страны оказались вовлечены ведущие силы мировой дипломатии — Госдепартамент США на уровне госсекретаря Энтони Блинкена, и.о. помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филипа Рикера, президента Совета ЕС Шарля Мишеля и шведского председательства в ОБСЕ. А Армении, соответственно, на таком уровне пришлось расписываться, что карты минных полей все же есть, и в течение всего этого времени Ереван просто отказывался их передать. Проще говоря, Азербайджан уверенно «сместил акценты» мировой дипломатии — теперь в фокусе внимания оказались преступления армянской верхушки, совершенные уже после 10 ноября 2020 года. Включая и минный террор. И если на внутриполитической арене Пашинян еще может записать возвращение пленных себе в актив, то вот в дипломатии он потерпел новое сокрушительное поражение. Во-первых, Армении по сути пришлось подписать признание в военных преступлениях против Азербайджана. А во-вторых, Никол Воваевич умудрился еще и испортить отношения Армении и России.

В самом деле, МИД Азербайджана в своем заявлении благодарит Госдепартамент США, Евросоюз, шведское председательство в ОБСЕ, власти Грузии, но Россия никоим образом не упоминается. Карты минных полей меняли на полтора десятка «зинворов» по другим посредническим каналам. Для Баку это в любом случае успех. А вот Москве есть о чем задуматься. Для того, чтобы эти каналы сработали, надо было, чтобы на это согласились обе стороны. То есть не только Азербайджан со своей действительно многовекторной и по-настоящему независимой внешней политикой, но и Армения — член ОДКБ и ЕАЭС, которая получала и получает от России множество преференций.

Более того, в последнее время именно Никол Пашинян развел на «западном направлении» небывалую активность. Он то приглашал Минскую группу ОБСЕ к участию в делимитации и демаркации границ, то отправлялся с визитом в Брюссель.

А ведь то, что может позволить себе на западном направлении Азербайджан, для Армении уже прямое нарушение союзнических обязательств. Особенно в таких деликатных вопросах. Так что в результате Никол Воваевич просто заложил «мину» под отношения Армении с Россией. А вот сама по себе «диверсификация посредничества» предсказуемо в пользу Азербайджана. Потому что, во-первых, международное гуманитарное право никто не отменял, а во-вторых, политический и дипломатический авторитет Азербайджана достаточен для того, чтобы наша страна проводила такие вот гроссмейстерские партии на самых разных «шахматных досках».

Нурани, обозреватель

Minval.az