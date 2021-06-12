На фоне пандемии коронавируса власти Саудовской Аравии решили в этом году ограничить число паломников в Мекку 60 тыс. человек. Совершить хадж смогут только мусульмане королевства, все они должны быть вакцинированы от COVID-19, пишет «Коммерсант».

О новых правилах сообщило Министерство по делам хаджа и умры Саудовской Аравии. В его пресс-релизе говорится, что власти «всегда придают большое значение безопасности и здоровью паломников и ставят это своим главным приоритетом». Все участники хаджа должны быть в возрасте от 18 до 65 лет и не иметь хронических заболеваний.

В Саудовской Аравии коронавирусом заразились более 460 тыс. человек, умерли свыше 7,5 тыс. заболевших. В 2020 году власти королевства также не пустили иностранных паломников на хадж.

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