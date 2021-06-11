Российские компании пока что не принимают участие в восстановлении Карабаха, об этом стало известно из интервью посла РФ в Азербайджане Михаила Бочарникова.

«… Что касается восстановления жизни в регионах, то да, конечно, мы бы с удовольствием ознакомились с перечнем предложений азербайджанской стороны в отношении того, на каком этапе и в какой форме российские компании могут присоединиться. Как мы знаем, азербайджанское руководство сейчас разрабатывает планы по восстановлению конкретных районов, например, Агдамского. За этим должны последовать планы и программы восстановления и других районов. Мы заинтересованы в том, чтобы присоединиться к этому процессу», – заявил он в интервью агентству «Репорт».

Minval.az