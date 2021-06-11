Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало фотографии, присланные марсоходом «Чжужун». Среди них — виды равнины Утопия в северном полушарии Марса, где 15 мая марсоход совершил посадку на планету, а также своеобразное селфи вместе с посадочной платформой.

Для того, чтобы сделать этот снимок, «Чжужун» отъехал на десять метров от платформы, установил на поверхности Марса камеру, а затем вернулся на исходную позицию, пишет Meduza.

На борту посадочной платформы можно различить флаг Китая и талисманы Олимпиады в Пекине 2022 года. Китайская межпланетная станция «Тяньвэнь-1» с марсоходом на борту была запущена к Марсу в июле 2020 года. Орбиты планеты она достигла в феврале. Планируемый срок работы «Чжужуна» на планете составляет 90 марсианских суток.

Minval.az