Война в Нагорном Карабахе закончилась уже почти семь месяцев назад, но, к сожалению, как это часто бывает, ее эхо до сих разносится по горным ущельям региона. И это не просто красивая фигура речи – это суровое наследие одного из самых кровопролитных конфликтов на постсоветском пространстве за последние три десятка лет.

Об этом заявил глава фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергей Миронов.

«В первую очередь, разумеется, имею в виду большое количество мин и неразорвавшихся боеприпасов, от которых продолжают гибнуть и военные, и мирные жители, и российские миротворцы. С самого начала боевых действий я высказывался за введение российского миротворческого контингента в Нагорный Карабах, поскольку только так можно было гарантировать мир и безопасность в регионе. Тем более с учетом особых и давних отношений России с Азербайджаном и Арменией», — сказал депутат, слова которого приводит «Москва-Баку».

С.Миронов напомнил, что у России есть колоссальный и успешный опыт в области разминирования территорий. «И сейчас российские миротворцы применяют его в зоне конфликта, зачастую, как я уже сказал, с риском для жизни. В связи с этим я полностью поддерживаю призывы по скорейшей нормализации гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе.

Важной составной частью этого процесса, безусловно, должно стать разминирование территории, что позволит наладить там полноценную мирную жизнь. Все занятые в этом процессе стороны должны сделать все возможное, чтобы с наследием войны было покончено как можно скорее», — считает глава фракции «Справедливая Россия».

Депутат подчеркнул, что Россия заинтересована в прочном мире и в Карабахе, и на Кавказе в целом.

Minval.az