Россия рассчитывает, что процесс разминирования в Нагорном Карабахе будет ускорен.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

«Проблема разминирования является наиболее опасной. Россия вносит существенный вклад в процесс постконфликтного разминирования в Нагорном Карабахе и прилегающих ему районах. Усилиями российского миротворческого контингента было обнаружено около 26 тысяч взрывоопасных элементов и было очищено более 2 тыс. гектар. Аналогичные мероприятия проводятся по линии МЧС России», — заявила М. Захарова, слова которой приводит «Репорт».

Minval.az